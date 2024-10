„Der Postler ließ mich einfach so sterben“

Eigentlich war der Nachbar verstorben

Grund: Scherereien in bürokratischer Hinsicht – und jene sind an Kuriosität kaum noch zu überbieten. Kürzlich sei, so Michael H. im „Krone“-Gespräch, sein Nachbar, wohnhaft an der Tür Nummer 9, leider verstorben. Was vorerst nicht allzu viel mit den amtlichen Belangen von Michael H. zu tun hatte, sollte sich aber bald zu einer Verwechslung der Extraklasse entwickeln.