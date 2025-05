Wände zweier Schulen in Frauenkirchen beschmiert

Was die vier Burschen geritten hat, die am Wochenende im Innenhof der Volks- bzw. Neuen Mittelschule in Frauenkirchen die Spraydosen ausgepackt haben? Das werden sie uns wohl nicht verraten. Fakt ist, sie haben ihre Zugehörigkeit zu den Grün-Weißen genauso verewigt, wie ihre Abneigung gegen die „Veilchen“. Auf solche „Fans“ wird Rapid aber verzichten können, denn die Jugendlichen haben auch Hakenkreuze, menschenverachtende Ausdrücke und nackte Tatsachen an die Wände gesprüht.