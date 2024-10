Dieser Kärntner-Liga-Trainer wirft das Handtuch

Kuriose Szenen gab‘s in der Kärntner Liga! Im Kellerduell musste St. Jakob/Ros. in Köttmannsdorf mit falschen Dressen spielen. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer (siehe Fotostrecke unten) sah sich sogar einen Klagenfurter Hit an – und in der Regionalliga Mitte schimpft WAC-Amateure-Trainer Nemanja Rnic über den eigenen Platz.