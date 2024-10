KAC schlägt Meister Salzburg erneut im Nachsitzen

Vor allem im ersten Drittel merkte man die fünf Stürmer-Ausfälle beim KAC (Herburger, Mursak, Hochegger, Schwinger und From!) sehr. Da drückten die Bullen total, führten auch verdient mit 1:0. Aber ab dem zweiten Drittel hielten die Gäste mit ganz viel Kampfgeist dagegen, fanden immer besser in die Partie. Das wurde belohnt: Zweimal war viel Getümmel vorm Tor von Heim-Goalie Tolvanen – erst versenkte Verteidiger Preiml (erstes Profitor) den Puck genau unter die Latte. Später lenkte Fraser einen Maier-Schlenzer zum 2:1 für die Rotjacken in die Maschen (34.).