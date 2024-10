„Erschöpft“: Harris zweifelt an Trumps Fitness

Am Wochenende wollten Harris und Trump ihre Wahlkampftouren durch die Swing States fortsetzen. Die Vizepräsidentin setzte dabei auch auf den Glamour von Popstars. Bei einem für Samstag geplanten Auftritt in Detroit sollte sie Unterstützung von der Sängerin Lizzo bekommen. Später am Samstag war eine Kundgebung der Demokratin in Atlanta im Bundesstaat Georgia geplant, an der auch der Sänger Usher teilnehmen sollte.