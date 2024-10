„Nach dreieinhalb Stunden hab’ ich aufgegeben“

In der Ruhe liegt die Kraft – eine Redensart, der auch Ulrike Sch. etwas abgewinnen kann. Aber: „Da ist mir die Geduld ausgegangen“, meint die 83-Jährige. Was war geschehen? „Ich bin am Freitag mit starken Nervenschmerzen in den Beinen aufgewacht, konnte weder gehen noch sitzen oder liegen. Abgestützt auf einem Besenstiel gelang es mir, den Notarzt zu rufen und mich fertig zu machen“, erzählt Sch. Die Linzerin wurde ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eingeliefert, bekam Infusionen gegen ihre Beschwerden, als Schmerzen in den Knien auftraten.