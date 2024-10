Land erleichtert Kriterien für Abschuss von Wölfen

In Niederösterreich hätten bisher viermal die Voraussetzungen eine Entnahme vorgelegen, mehr jedoch nicht. Mit der steigenden Tendenz an 15, 39 und 44 Nutztierrissen von 2022 bis heuer haben sich nicht nur diese erhöht: „20.000 Wölfe leben mittlerweile in Europa. Ihr Wachstum beträgt 30 Prozent pro Jahr. Das ist keine vom Aussterben bedrohte Tierart mehr“, kündigt Landesvize Stephan Pernkopf an, bereits nächste Woche Erleichterungen für einen Abschuss vornehmen zu wollen.