14 Schafe auf Weide nahe bei Siedlung gerissen

Alfred Oismüller betreibt mit seiner Gattin Maria und den Eltern den gleichnamigen Biohof in der Gemeinde Ybbsitz. Der Hauptbereich liegt auf der Schafmilch- und Käseproduktion, welche die Familie auch selbst vermarktet. 43 seiner fast 300 Tiere ließ der Landwirt auf der gepachteten Wiese seines Cousins im Gemeindegebiet laufen. Die Weide grenzt ein Dreieck ein, wo sich an einem Ende eine Siedlung, am zweiten mehrere Wohnhäuser und am dritten ein Hof befinden.