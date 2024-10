„Ein Wolf heulte direkt auf meiner Terrasse“

Was sich wie aus einem schlechten Horrorfilm anhört, wurde für eine 28-Jährige bittere Realität. Sie war im Haus, als sie Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Wolfsgeheul wahrnahm. „Ich wohne im Siedlungsgebiet, aber in der Nähe eines Waldes. Also kippte ich die Terrassentüre, um das Geräusch besser lokalisieren zu können“, erzählt sie. Doch auch wenn sich Wolfsichtungen im Bezirk Amstetten zuletzt häuften, glaubte sie nicht daran, tatsächlich einen Isegrim zu erspähen. „Er war direkt auf der Terrasse“, erzählt die zweifache Mutter.