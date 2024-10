Freiheit im Gefängnis

Gerade einmal 28 Jahre war er alt, als er mitten in der Nacht von der russischen Geheimpolizei verhaftet und in die berüchtigte Peter-Pauls-Festung in St. Petersburg gebracht wurde. Am Ende der siebenmonatigen Untersuchungshaft kam es zum Prozess, wo das Militärgericht den „Ingenieur Leutnant a. D. Dostojewski (...) wegen eines religions- und regierungsfeindlichen Briefes (...)“ zum Tod durch Erschießen verurteilte. Was Dostojewski jedoch nicht wusste, war, dass der Zar zu keiner Zeit beabsichtigte, die Todesstrafe zu vollziehen. Er wollte die Begnadigung lediglich ungemein großzügig erscheinen lassen.