ÖVP nominiert Haubner als Nationalratspräsident

Formelle Nominierung am Mittwoch

Formell wird die Nominierung Haubners in der Klubsitzung der Volkspartei am kommenden Mittwoch beschlossen. Das Präsidium wird in der konstituierenden Sitzung im Nationalrat am Folgetag gewählt. Haubner hat hierbei gute Chancen, als Zweiter Nationalratspräsident von den Abgeordneten angenommen zu werden.