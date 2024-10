„Wir haben noch ein Herz für den Motorsport!“

Fanzone für 6000 Zuschauer

Auf der zweiten durch OÖ führenden Sonderprüfung unter dem klingenden Namen Beyond Borders (Start in Wegscheid in Deutschland, Ziel in der Nähe von Sarleinsbach) gibt es drei Fanzonen auf OÖ-Boden. Die größte befindet sich in Kollerschlag und wurde von der Behörde für 6000 Zuschauer genehmigt.