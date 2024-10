Scholz: Keine“ Taurus“-Raketen an die Ukraine

Kanzler-Kritik an Oppositionsführer Merz

Dem deutschen Oppositionsführer, Unionsfraktionschef Friedrich Merz, wurde vom Kanzler wegen dessen jüngsten Äußerungen in der „Taurus“-Debatte Inkonsistenz vorgeworfen. Er finde es „doch ein bisschen irritierend“, was der Oppositionsführer im Bundestag jüngst gemacht habe, sagte Scholz. Vor den Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und Brandenburg habe Merz monatelang geschwiegen. Und nach den Wahlen äußere er sich in der ganz umgekehrten Richtung.