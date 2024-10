Der Westen begibt sich auf Spurensuche

Aus drei werden vier Regionalligen. Salzburg spielt statt mit Tirol und Vorarlberg mit Oberösterreich zusammen. Ein Direktaufstieg gehört der Vergangenheit an. So lauten Punkte des Vorschlags, den eine ÖFB-Arbeitsgruppe für die dritte Leistungsstufe in Österreich ab der Saison 2026/27 erarbeitet hat. Um diese attraktiver und nachhaltiger zu machen. Bis Jahresende hätte der ÖFB gerne eine Lösung. Mitte Oktober ist aber nur eines klar: Die Frist ist zu kurz, um eine ordentliche Lösung auf die Beine zu stellen. Das ist im Westen von Fußball-Österreich der kleinste gemeinsame Nenner. Ansonsten scheiden sich – bei 16 Vereinen ist das wenig verwunderlich – die Geister.