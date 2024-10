Neuer Stern am Salzburger Triathlon-Himmel

Heuer war kein Salzburger Triathlet bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten. In den kommenden Jahren soll sich das aber ändern. Eine 19-jährige Halleinerin hat sich die Teilnahme am Großereignis in den Kopf gesetzt. „Das ist mein großes Ziel“, sagt Linda Hehenwarter (Tri Team Hallein). Von den fünf Ringen ist sie stand jetzt aber noch weit entfernt. Zuerst freut sie sich auf ihre erste Junioren-Weltmeisterschaft. Freitag startet die Tennengauerin im spanischen Torremolinos. Ihr Ziel? „Ich kann es sehr schlecht einschätzen. Aber zufrieden wäre ich mit einem Top-20-Platz“, erzählt sie.