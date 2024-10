Wolfsburg gegen Werder Bremen – ab 17.30 Uhr LIVE

Der Steirer Ralph Hasenhüttl peilt mit seinen Wolfsburgern den nächsten Sieg an, nachdem die „Wölfe“ am letzten Spieltag einen 3:1-Auswärtserfolg beim VfL Bochum feiern konnten. Werder Bremen reist mit einer Niederlage gegen Freiburg (0:1) und als Tabellenelfter an. Wolfsburg ist Zwölfter.