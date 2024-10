Nach Unfall verletzten Radler liegen gelassen

Entschuldigung per Handschlag

Zum Unfall sei es aufgrund eines Sekundenschlafes gekommen. „Ich hatte zwar an dem Abend auf einem Fest ein paar kleine Biere getrunken, fühlte mich jedoch trotzdem fahrtüchtig“, gibt der Mann zu Protokoll. Dass er die Sache am Ende falsch eingeschätzt hat, zeigen die Verletzungen des Opfers, das sogar operiert werden musste. Im Verhandlungssaal entschuldigt sich der Angeklagte zwar noch per Handschlag bei dem Radfahrer, der bereits zum zweiten Mal einen Riesenschutzengel hatte, nachdem er schon einmal von einem Auto gerammt worden war.