Opfern mit „Polizei-Trick“ Millionenbeute entlockt

Oh, Sie erinnern sich an mich, das ist gut. Ich mich nämlich auch an Sie“, hält eines der Opfer bei der Begegnung im Gerichtssaal fest. Ihm ist es zu verdanken, dass für drei Betrüger in Tulln Anfang des Jahres die Handschellen klickten. Denn der 79-Jährige ließ sich nicht täuschen und lockte die Täter in die Falle. Nachdem sich bei dem Pensionisten per Telefon ein „Adam Stern“ von Interpol gemeldet hatte, um wegen eines bevorstehenden Einbruchs dessen Wertsachen in Sicherheit zu bringen (eine festgenommene Räubersbande hätte Hinweise dafür geliefert), handelte der Mann goldrichtig.