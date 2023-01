„Polizeitrick“: Betrügerbande geschnappt

Täter bringen Opfer um ihr Erspartes

Als diesem – glücklicherweise – die Zahlenkombination nicht einfiel, sollte der Pensionist seine Wertgegenstände aus dem Bankschließfach holen. Die Mitarbeiter dort seien korrupt, daher müsse er sein Vermögen in Sicherheit bringen. Doch dem Opfer kamen Zweifel. Der Mann erstattete Anzeige. Kurz darauf lockten die Ermittler ihre „falschen Kollegen“ in eine echte Falle. So gelang es, einen 20-Jährigen bei der Adresse des 77-Jährigen gemeinsam mit zwei Mittätern im Alter von 23 und 25 Jahre auf frischer Tat festzunehmen. Kurz darauf wurde auch der vierte Betrüger (24) verhaftet. Im Zuge der Hausdurchsuchungen wurden Beweismittel sowie Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt. Die Beschuldigten sind teilweise geständig.