Goldschakal darf über den Winter bejagt werden

Besonderer Schutz nur in Wien und Vorarlberg

In Österreich wäre dies wegen der kleinen Goldschakalpopulation nicht der Fall, was in einem Rechtsgutachten unzweifelhaft klargestellt sei. In Tirol könne der Goldschakal ganzjährig geschossen werden, und in Niederösterreich, wo der Goldschakal vom Landesjagdverband als „Raubzeug“ deklariert worden sei, könne er ebenfalls ganzjährig geschossen werden, hatte die Initiative kritisiert. In Wien werden Goldschakale tatsächlich von der Naturschutzverordnung streng geschützt. In Vorarlberg unterliegen sie dem Jagdrecht, sind aber ganzjährig geschont.