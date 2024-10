Regierung soll bei Verordnung aufs Gas drücken

Gespannt auf den Inhalt der Verordnung

Das Land habe versprochen, die Verordnung zur Begutachtung noch Mitte/Ende Oktober vorzulegen. Dann gibt es eine vierwöchige Frist, auch um Wünsche einzubringen. „Es ist knapp, aber sollte sich ausgehen“, sagt Gröger. „Wesentlich wird sein, was drinnen steht. Wir haben uns viel gewünscht. Mal schauen, was aufgenommen wurde und was die Juristen daraus gemacht haben.“