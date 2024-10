Bombendrohungen: Schweiz lässt auf sich warten

Wie es im Fall um den 20-jährigen Schweizer, der für eine Serie von Bombendrohungen in Österreich verantwortlich sein soll, weitergeht, bleibt am Donnerstag weiter offen. Die Ermittler aus der Schweiz liefern sich mit Österreich ein regelrechtes Behörden-Pingpong. Denn nach wie vor wartet man in Linz auf Unterlagen aus der Schweiz, welche für die weiteren Ermittlungen in dem Fall ausschlaggebend sind.