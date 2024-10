Bombendrohungen: Schweizer wird nicht ausgeliefert

Die in Österreich federführende Staatsanwaltschaft Linz wollte das am Mittwoch jedoch nicht so stehen lassen. Bestandteil des Rechtshilfeersuchens sei schließlich auch eine Verfahrensübernahme für den Fall, dass der Mann nicht ausgeliefert werden könne, gewesen, sagte Sprecherin Ulrike Breiteneder zur APA. Details zum weiteren Vorgehen in dem Fall standen am späten Mittwochnachmittag noch aus.