Uschi (77): „Anfangs war es nur Rückenweh …“

Die Niederösterreicherin leidet bereits seit vielen Jahren an Knochenschwund. Anlässlich des Welt-Osteoporose-Tages am 20.10. verrät Uschi M., wie sie mit der Erkrankung lebt und welche Therapie ihr am besten geholfen hat. Dazu erklärt ihr Orthopäde die Hintergründe.