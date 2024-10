Österreich greift UNICEF und Co. unter die Arme

Schallenberg: „Anstieg an Flüchtlingen möglich“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) äußerte dazu: „Der Nahe Osten war nie frei von Grausamkeiten und Leid. Doch seit einem Jahr verschlechtert sich die katastrophale humanitäre Situation in der Region weiter.“ Er warnte vor einem möglichen Zusammenbruch der ohnehin fragilen Staaten, was zu einem erheblichen Anstieg an Flüchtlingen führen könnte.