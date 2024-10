Pure politische Hilflosigkeit

Man kann es drehen und wenden wie man will: Aber im Moment, eigentlich seit Wochen, hinterlässt die Landesregierung alles andere als einen guten Eindruck, was ihre Arbeit betrifft. Die Palette der zu bewältigenden Aufgaben wäre umfangreich, allein Lösungen fehlen nahezu an allen Ecken und Enden. Das Chaos rund um die Luegbrücke ist prädestiniert dafür, wie hilflos die Politiker in der Verkehrspolitik sind. Freilich hat das auch mit Rahmenbedingungen auf EU-Ebene und mit „uneinsichtigen“ Nachbarn südlich und nördlich Tirols zu tun. Viele Ungereimtheiten sind aber hausgemacht, da kann man sich auf die Genannten nicht rausreden.