Kürbiskernöl: Das Erfolgsrezept des Siegers!

Was aber macht ihr so hoch dekoriertes Kernöl zum Champion aller Champions? Ihr Ansatz dafür ist bemerkenswert – und großes Vorbild. „Wir haben eine Maxime: Gesunde Böden machen gesunde, gute Produkte. Wir setzen also alles daran, diese so herzurichten, dass die Bodenlebewesen ernährt werden.“ Das heißt: „Wir lassen Flächen nie brachliegen, also ohne Pflanzen. Das würde die Bearbeitung zwar einfacher machen, hungert Böden aber aus. Das machen wir nicht.“ Ihr System dauerhafter Begrünung fördert die Pflanzen, sie gedeihen besser, sind gesund. „Wir haben zwar weniger Ertrag, manchmal fallen von unseren 24 Hektar sogar vier aus. Aber was wir ernten, das ist gesund, und darauf können wir stolz sein.“ Daran könnten sich viele ein Beispiel nehmen.