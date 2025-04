Titschenbacher: „Bin begeisterter Bauer und Opa“

Wir treffen den 60-Jährigen dort an, wo wir ihn bei seinem Amtsantritt vor zwölf Jahren kennengelernt haben: im Stall, bei seinen 50 Rindern. „Den habe ich gar nie wirklich verlassen“, schmunzelt der Obersteirer. „Auch während meines Jobs als Kammer-Präsident bin ich so oft wie möglich hier gewesen, um zu füttern, auszumisten und meine Frau Ulli zu entlasten.“ Wohlgemerkt: um halb 5 Uhr früh! Vor der elendslangen Fahrt nach Graz. Und einem anstrengenden Arbeitsalltag, der oft genug bis spät in die Nacht gedauert hat.