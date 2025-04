2100 Klimmzüge: Starker Steirer will Weltrekord

„Mein Vater ist an Krebs verstorben. Ich will mithelfen, dass Kinder nicht dasselbe Schicksal erleiden müssen.“ Daher kann jeder, der am Samstag beim Rekordversuch in der Fehringer Sporthalle vorbeikommt, spenden. „Es soll so viel wie möglich zusammenkommen. Denn dann hätte dieser mögliche Weltrekord einen besonders schönen Sinn“, hofft der starke Steirer.