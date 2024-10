Mit der Tür ins Haus | Nicht vom Tisch

Wenn ihm der ÖVP-Chef die Tür zu Koalitionsverhandlungen wie am Dienstag mit aller Kraft vor der Nase zuwirft: Dann dreht sich – wenig überraschend – Wahlsieger Herbert Kickl nicht schmollend weg und läuft davon, sondern fällt am nächsten Tag gleich mit der Tür ins Haus. Und begräbt dabei – symbolisch – den Bundeskanzler gleich unter dieser Tür. Denn Kickl legte nach der „Wegweisung“ durch Nehammer einfach einen zeitlichen und inhaltlichen Fahrplan für Sondierungsgespräche zwischen Blauen und Türkisen vor. Und verkündete gleich: „Mitte November könnten wir fertig sein“. Rein theoretisch wahrscheinlich. Praktisch sicher nicht. Bis tatsächlich eine blau-türkise Koalition stehen könnte, müsste noch viel Wasser die Donau hinunterfließen. Aber, wie heißt es so schön: Steter Tropfen höhlt den Stein.