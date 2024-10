Was Sturms Portugal-Spion über Sporting verrät

Was kommt auf Sturm am Dienstag in der Champions League zu? Amadou Dante weiß es. Der 24-Jährige, der derzeit von den Grazern bis Saisonende zum portugiesischen Klub FC Arouca verliehen ist, spielte bereits in der Liga gegen Sporting. Dazu interviewte die „Krone“ eine portugiesische Journalisten-Kollegin, die Sporting aus dem Effeff kennt.