Herz-König Markus Wallner geht auf Brautschau

Bezüglich der Aufnahme des blauen Obers in den erlauchten Kreis dürfte diesem auch zugutekommen, dass die Schnittmenge bei vielen politischen Themen (Familie, Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr) eine größere ist als bei seinen Vorgängern. Das Füttern von Klimademonstranten und Gegnern des Feldkircher Stadttunnels mit Kaffee und Kuchen dürften Bitschi und seine Mitstreiter vermutlich auch in Zukunft unterlassen. Damit würden sie – im Gegensatz zu den Grünen – bei der ÖVP wohlgelitten sein. Weitere Trümpfe hält Bitschi zudem in Sachen Wirtschaft in der Hand: Bereits am Wahlabend hatten sich die Bosse von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung ziemlich deutlich für eine schwarz-blaue Koalition ausgesprochen. Will er keine Palastrevolution heraufbeschwören, wird sich auch „König Markus“ nach den Wünschen seiner wichtigsten „Einflüsterer“ richten. Fazit: ÖVP und FPÖ müssen sich eigentlich nur mehr über die Zahl der blauen Regierungssitze und die Ressort-Verteilung einig werden.