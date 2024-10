Regionaler gehts nimmer: Vom Stall in „die Box“

Seit Mitte September gibt es deshalb den „Lebens.Mittel.Punkt - die Box“ - einen Versorgungscontainer, der rund um die Uhr geöffnet ist. Neben den Wurst- und Fleischprodukten findet man Erdäpfel aller Art, Marmelade, eingelegte Gurkerl, Eier und was den beiden sonst noch so einfällt. Neben Schweinen und Kartoffeln gibt es am Hof übrigens noch Puten und Ackerbau. Genug zu tun also für das dynamische Paar. Und viel zu probieren für neugierige Kundschaft. Mehr: nussbaumers-hof.at