Ein Mann, ein Wort | Kein Steigbügelhalter

Kein Steigbügelhalter. In seinem Statement nach dem gestrigen Gespräch mit Herbert Kickl äußerte sich Karl Nehammer ganz klar. Noch einmal zählte er durchaus drastisch auf, was in seinen Augen alles gegen Kickl spricht. Zusammengefasst: Dieser sei nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen, seine Haltung zur Demokratie sei bedenklich, auch in Sicherheitsfragen bestünden große Zweifel gegenüber Kickl. Er verbreite zudem Angst, falle Verschwörungstheorien anheim, bei ihm regiere Hass, er neige zu Radikalisierung. Daher der Schluss Nehammers: „Ich werde nicht den Steigbügelhalter für Herbert Kickl machen.“ Ob das eine endgültige Absage an die FPÖ sei, wurde er von Journalisten gefragt? Nein, es sei eine Absage an Kickl. Es könnte in letzter Konsequenz auch eine Ansage in Richtung eigenem Abgang sein, falls Teile der ÖVP noch deutlicher Sympathien für die FPÖ – samt Kickl – als bisher schon zeigen.