„Der Spaß am Eishockey ist wieder da!“

Was anderes als in Innsbruck oder Laibach

Schiechl weiter: „In der Abwehr gibt uns Holzer (Anm. Ex-NHL-Profi) viel Ruhe – und vorne sind Spieler mit viel Potenzial (Anm.: Gooch, Roy, Ticar, Haudum) geholt worden, die bei ihren Klubs Topscorer waren. Einige müssen aber noch ihre neuen Rollen akzeptieren und verstehen, was es braucht, um zu gewinnen. Denn es ist etwas anderes, in Innsbruck oder Laibach zu glänzen, oder mit einer potenziellen Meistermannschaft ganz vorne anzuklopfen. Wenn wir das wollen, müssen alle ihr Bestes abrufen.“ Wie Gewinnen geht, weiß Schiechl aus eigener Erfahrung genau – schließlich hat er mit Salzburg 2010 und 2011 die Meisterschaft gewonnen.