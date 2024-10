Die Schönste im Alpenland ist auch heuer blond

In Freizeit soziales Herz

Die 23-jährige Kindergartenpädagogin Lea Nanton aus Hall, die Ranacher auf Platz zwei folgte, gab preis, sehr naturverbunden zu sein und sich gerne im Reitstall und am Berg aufzuhalten. Und Angelina Cukic aus Kitzbühel, die den dritten Stockerlplatz einheimste, erzählte, in ihrer Freizeit Kinderkleidung, Spielzeug und Schulmaterial für das SOS-Kinderdorf zu sammeln.