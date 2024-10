Bei Fabio Ingolitsch dreht sich viel um Fußball

Ein akribischer Arbeiter

Nun hat er in Altach seine erste Bundesligamannschaft unter sich, reiner Profifußball, keine Nachwuchsspieler mehr. Im Gegenteil: Bei den Rheindörflern ist der Coach in dieser Saison nicht der Älteste. Was aber für Ingolitsch, der als akribischer Arbeiter bekannt ist – der genau weiß, was er von seinen Spielern sehen will und das mit klaren Kommandos kommuniziert – kein Problem sein sollte.