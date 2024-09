Paukenschlag bei Altach: Standfest muss gehen

„Jeder Trainer wird hinterfragt. Fußball ist ein Tagesgeschäft. Das ist nicht nur in Altach so“, sagte Altach-Sportdirektor Roland Kirchler im Sky-Interview nach der 0:2-Pleite in Hartberg. „Wenn man in drei Spielen nur einen Punkt hat, muss man intern eine Analyse machen, wie es immer so schön heißt. Dann wird man beraten, wie man weitermacht. Die letzten drei Spiele waren auf alle Fälle nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht muss die Brandrede wieder her, dass man dann wieder einen Doppelsieg macht. Das müssen wir jetzt intern beraten und dann werden wir weiter entscheiden."

Und diese Entscheidung fiel am Montagnachmittag gegen Standfest und dessen Co-Trainer Roman Wallner aus.