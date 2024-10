Weiter keine Lösung für letzte Eisenbahnkreuzung

In Seekirchen stehen drei Optionen zur Verfügung. Die erste wäre eine Unterführung. Diese wäre aber zu aufwendig und zu teuer. Dann blieben noch zwei Möglichkeiten für eine Überführung. Eine in Richtung Stadt und eine in Richtung Wallersee. Jene die näher zur Stadt ist, will Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) aber auf keinen Fall. „Die passt nicht ins Stadtbild und auch für die Anrainer wäre es eine Belastung“, winkt der Stadtchef ab. Aber auch die dritte Variante scheint niemanden glücklich zumachen. Zum Einem fehlt dort die Zustimmung der Grundbesitzer und zum Anderen hat der Naturschutz schon angeklopft.