Hilfswerk baut neue Regionalstelle in Seekirchen

Das Hilfswerk Salzburg bietet dort Unterhaltung und Gemeinschaft, sowohl in Gruppen als auch in Einzelbetreuung. Die Schwerpunkte liegen auf Fachpflege und Gesundheitsberatung, Bewegungsübungen, Gedächtnistraining, Kreativ-Workshops, gemeinsames Essen, Spaziergänge, Ausflüge und Feiern von Festen im Jahreskreis. Auch eine Apotheke soll an dem Standort Platz finden.