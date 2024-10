Rauchverbot im Freien? „Der größte Irrsinn!“

Es ist zwar nur mal eine Empfehlung. Doch wie so oft in der EU kann aus einer Empfehlung rasch ein Verbot werden. Das diskutierte Aus für die Zigarette im Schanigarten schlägt bei den Wiener jedenfalls hohe Wellen. Sascha Schützenauer, selbst Nichtraucher, betreibt seit 22 Jahren das „Amterl“ am Floridsdorfer Spitz. Viele Stammgäste, 80 Prozent davon Raucher. „Ich bin selbst froh, dass drinnen im Lokal nicht mehr gequalmt wird, aber ein Verbot draußen wäre ein Horror. Das ruiniert alles“, sagt der Wirt, der auf Wiener Küche setzt.