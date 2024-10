Diese neuen Kochbücher machen uns Gusto!

Mimi, was gibt’s heute? – Amalthea

Was einst Familienalltag war, ist heute gelebte Leidenschaft: Nach ihrer Kochausbildung und Gastronomie-Erfahrung in München und am Attersee startete Mimi mit ihrem Blog in ein neues Abenteuer – und das mit Erfolg. Ihre einfach nachzumachenden Rezepte sind gespickt mit raffinierten Tipps aus der professionellen Gastronomie und versprechen neben optischem Genuss jede Menge inspirierende Geschmacks- und Kocherlebnisse. Wenn trotzdem einmal etwas übrig bleibt, zaubert Mimi aus den Resten im Handumdrehen ein neues Gericht, sodass garantiert jede Zutat verbraucht wird. Zum Buch geht es HIER!