Diese neuen Kochbücher werden Sie begeistern!

Jeden Tag vegan - ars vivendi

In ihrem neuesten Werk Jeden Tag Vegan hat Food-Autorin Katy Beskow rund 200 Rezepte für all die Momente, in denen man nur wenig Zeit zum Kochen hat, zusammengestellt. Dabei liegt der Fokus auf saisonalen Zutaten, die in jedem Supermarkt um die Ecke erhältlich sind. Ohne großen Schnickschnack, dafür gespickt mit jeder Menge nützlicher Tipps, um das Beste aus Frischetheke, Kühl- und Vorratsschrank herauszuholen. Viele der Gerichte lassen sich gut einfrieren und sind mit Blick auf einen minimalen Verpackungsaufwand besonders nachhaltig. Unterteilt in sechs Kapitel von Frühstück & Brunch über etwas Besonderes bis hin zu Beilagen, Saucen & Co. bietet diese ultimative Vegan-Bibel alles, was das vegane Schlemmer-Herz begehrt und - ohne Zweifel - Potenzial für Rezepte, die zum Standardrepertoire eines jeden Haushalts gehören sollten! Alle Gerichte benötigen zur Zubereitung nur einen Topf, nur fünf Zutaten oder sind in weniger als 30 - oder sogar in nur 15! - Minuten fertig gekocht.