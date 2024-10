Mit selbstgebasteltem Taferl zur Polizei gefahren

Bei einer Verkehrsüberwachung am Donnerstag wurde von einer Welser Polizeistreife ein Moped wahrgenommen, auf dem der Beifahrer ohne Helm mitfuhr. Das Moped wurde angehalten und der Lenker, ein 20-jähriger Iraker aus Wels, gab an, dass er gerade zu einem Termin zur Polizei unterwegs sei. Er müsse eine Aussage wegen eines Kennzeichendiebstahls als Beschuldigter machen.



Er hatte es einfach zu „drawig“

Aufgrund der Eile fuhr er mit seinem Moped, obwohl er keine Lenkberechtigung besitze. Dieses Mal habe er sich aber ein Kennzeichen selbstgebastelt und angebracht. Sein Freund wollte ihn begleiten und mangels eines zweiten Helmes fuhr dieser einfach so mit. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Moped abgestellt. Der Iraker und sein 19-jähriger Mitfahrer werden angezeigt.