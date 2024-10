Afghaninnen-Urteil wird keinen Ansturm auslösen

Automatischer Schutz bereits in Schweden und Finnland

Länder wie Schweden und Finnland seien daher schon vor zwei Jahren von Einzelfallprüfungen abgegangen und gewährten Afghaninnen automatisch Schutz. In den beiden Ländern seien die Asylanträge von Afghaninnen seitdem nicht gestiegen. Deshalb werde es auch infolge des EuGH-Urteils keinen Anstieg geben, erwartet die frühere Justizministerin. Was den Familiennachzug betrifft, so sei dieser auf die Kernfamilie – also Kinder und Ehemann – beschränkt, ergänzt das langjährige SPÖ-Mitglied.