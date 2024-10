Orakel VdB | Auftrag für alle

Orakel VdB.Wann würde er sprechen, der Bundespräsident? Am Mittwoch, am Donnerstag oder gar erst am Freitag – das war noch gestern Vormittag ein Geheimnis. Dann die Ankündigung: Alexander Van der Bellen informiert über weitere Schritte nach der Wahl am Mittwoch um 13 Uhr. Würde er da einen Regierungsbildungsauftrag erteilen? Womöglich sogar, wie wir es bisher gewohnt waren, an den Chef der stimmenstärksten Partei – also in diesem Fall an Herbert Kiickl von der FPÖ? Obwohl Van der Bellen, wie wir spätestens seit der Abberufung Kickls als Innenminister der türkis-blauen Regierung 2019 wissen, mit diesem Blauen so gar nicht kann? Oder würde Van der Bellen doch nur einen Sondierungsauftrag erteilen – also die mildere Form der Beauftragung? Fragen über Fragen. Manche hatten Zweifel, ob der bedächtige Bundespräsident diese vielen das Land bewegenden Fragen würde beantworten. Und – keine Überraschung – Orakel VdB tat das auch nur sehr bedingt.