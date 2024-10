Schunkeln, zünftig feiern und kaiserlich schmausen

Seit zwei Wochen geht es im Prater auf der Kaiser Wiesn rund. Doch jeder Spaß hat einmal ein Ende. Bis inklusive Sonntag, 13. Oktober, kann noch gemeinsam geschunkelt, gefeiert und geflirtet werden. Auch am letzten Wochenende des größten Oktoberfest Österreichs dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Highlights freuen, wie etwa „Die Lauser“ Freitagabend im Gösserzelt. Also rein ins Dirndl oder in die Lederhose!