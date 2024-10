Reifendiebe in Tiefgarage: Mercedes aufgebockt!

Seinen Augen nicht glauben konnte ein junger Mann gestern Früh in Tulln: Denn in der Tiefgarage des Wohnhauskomplexes stand er plötzlich vor seinem Mercedes – ohne Räder! Unbekannte hatten sich in der Nacht zuvor an dem abgestellten Auto zu schaffen gemacht. Auch mehrere in der Garage aufbewahrte Türme mit Winterreifen wurden von den Tätern sang- und klanglos weggekarrt. Dass die Bande nicht beobachtet wurde, grenzt an ein Wunder – benutzen doch die Bewohner von rund 90 Wohnungen diese Abstellplätze.