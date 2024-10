Zeit zum Abschied – Sportchef geht von Bord

Damit ist die kongeniale Partnerschaft zwischen Schicker und Sturm-Trainer Christian Ilzer am Mittwoch offiziell beendet. Vorerst. Zuletzt dementierten sowohl Schicker als auch Ilzer einen gleichzeitigen Wechsel des Cheftrainers der Blackys nach Hoffenheim. Dort soll der Name Ilzer – gleichzeitig mit jenem von Ex-Bullen-Coach Matthias Jaissle – allerdings bereits heftig kursieren. Im kommenden Winter-Transferfenster, wenn sich Andi Schicker in Hoffenheim einmal eingearbeitet hat, ist ein Wiedersehen mit Ilzer wohl nicht ganz auszuschließen.