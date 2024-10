Gesucht: Mann und Komplizin stahlen zwei E-Bikes

Ein Mann und eine Frau sind verdächtig, am 29. August um 10.46 Uhr am Stauderplatz in Klagenfurt bei den Fahrradständern ein schwarzes E-Mountainbike mit anthrazitfarbener Aufschrift sowie ein weißes E-Mountainbike mit hellblauer Aufschrift gestohlen zu haben. Die Besitzer der Räder, Urlauber aus Deutschland, beklagen einen Schaden von mehreren tausend Euro.